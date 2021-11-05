- Также мы получили следующие комментарии, относительно размера достойной зарплаты: «Такая зарплата, чтобы была возможность откладывать, и не влезать в кредиты», «Соответствующая квалификации и выполняемой работе», «Чтобы хватало на отдых раз в год», - говорится в исследовании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Опрос провёл проект HeadHunter среди 2 641 казахстанца. «Нормальной» свою зарплату считают 32% опрошенных. Достойной казахстанцы называли зарплату в 450 тысяч тенге. В Нур-Султане достойная зарплата, по мнению опрошенных, составляет 560 тысяч тенге, в Алматы — 540 тысяч.Тем временем 45% опрошенных сказали, что за год их зарплата не изменилась. У 39% респондентов зарплата увеличилась, у 16% - сократилась. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.