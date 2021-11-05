Снег вывезли с основных магистральных улиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж) В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что четвёртого ноября из города вывезли 1,3 тысячи кубометров снега.
- Ночью на пятое ноября вывоз снега производился силами 37 погрузчиков, 36 самосвалов, девяти автогрейдеров и 236 дорожных рабочих. Вывезен 891 кубометр снега, - рассказали в ведомстве.
На утро пятого ноября вывезено 2,2 тысячи кубометров снега. Алматинцев предупреждают, что в ближайшие дни ожидается минусовая температура, поэтому на дорогах возможен гололёд. Ранее спасатели города и области предупреждали жителей о надвигающемся шторме. ДЧС просит жителей не парковать авто под деревьями и линиями электропередач. Четвёртого ноября в горных районах выпало до 15 сантиметров снега, в предгорных - до 10 сантиметров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.