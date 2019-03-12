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Социум

Как в Атырауской области будут отмечать «Көрісу»

В рамках празднования национального праздника «Көрісу» в Атырау пройдут мероприятия в нескольких местах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Фото из архива "МГ" 12 марта в 10.00 в областном центре народного творчества начнется международный айтыс под названием «Ойдағы ел қырдағы елмен амандасып». В составе жюри айтыса будут такие деятели культуры, как Асанали Ашимов и другие. 13 марта 15.00 начнется республиканский конкурс знатоков народного искусства напутственного слова - бата. Мероприятие пройдет в ДК им. Курмангазы. В конкурсе примут участие 17 человек. В 11.00 14
Дана Рахметова
Как в Атырауской области будут отмечать «Көрісу»
В рамках празднования национального праздника «Көрісу» в Атырау пройдут мероприятия в нескольких местах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Фото из архива "МГ"   12 марта в 10.00 в областном центре народного творчества начнется международный айтыс под названием «Ойдағы ел қырдағы елмен амандасып». В составе жюри айтыса будут такие деятели культуры, как Асанали Ашимов и другие. 13 марта 15.00 начнется республиканский конкурс знатоков народного искусства напутственного слова - бата. Мероприятие пройдет в ДК им. Курмангазы. В конкурсе примут участие 17 человек. В 11.00 14 марта на площади Султана Бейбарыса начнется международный фестиваль «Көрісу Fest» в рамках реализации основных положений программной статьи президента страны Нурсултана Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры». Международный фестиваль включает в себя плэнер художников, национальную выставку областного музея, ярмарку национальных напитков и блюд. Помимо этого, пройдет конкурс «Жастар жарыса көрісіп қауышады» и театрализованная литературно-музыкальная постановка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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