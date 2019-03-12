Как в Атырауской области будут отмечать «Көрісу»

В рамках празднования национального праздника «Көрісу» в Атырау пройдут мероприятия в нескольких местах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Фото из архива "МГ" 12 марта в 10.00 в областном центре народного творчества начнется международный айтыс под названием «Ойдағы ел қырдағы елмен амандасып». В составе жюри айтыса будут такие деятели культуры, как Асанали Ашимов и другие. 13 марта 15.00 начнется республиканский конкурс знатоков народного искусства напутственного слова - бата. Мероприятие пройдет в ДК им. Курмангазы. В конкурсе примут участие 17 человек. В 11.00 14