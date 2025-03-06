Как в Казахстане наказывают за незаконное повышение цен на социально значимые продукты

По данным аналитиков портала EnergyProm, на 18 февраля 2025 года года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Удорожание коснулось 12 из 19 наименований социально значимых продуктов. Существеннее всего выросли в цене картофель (сразу на 60,6%), репчатый лук (на 28,5%), белокочанная капуста (на 16,6%), соль (на 14,4%) и сливочное масло (на 10,2%). Подорожали также подсолнечное масло и говядина (на 8,4% для каждого вида продукции), курица (на 6,7%), кефир (на 6,6%), пастеризованное молоко (на 6,2%), хлеб (на 5,6%) и творог (на 3,1%).

При этом наблюдалось снижение цен на сахар-песок (на 0,1%), рожки (на 1,3%), яйца (на 5,1%), пшеничную муку (на 6,5%), морковь (на 7%), рис (на 11,6%) и гречку (на 30,2%).

В разрезе крупных городов наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Караганде, Актобе, Семее, Таразе и Актау. Наименьший рост цен был отмечен в Астане, Жезказгане и Кызылорде. В Туркестане социально значимые продукты подешевели.

Отметим, что цены на СЗПТ в Казахстане регулируются законом, а превышение их допустимых пределов влечёт наказание. Так, в целом по итогам января–декабря 2024 года в стране зарегистрировали семь случаев превышения предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, против шести годом ранее. Все нарушители (семь человек) были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 1,5 миллиона тенге.

Кроме того, было зарегистрировано 4,4 тысяч случаев превышения допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Численность нарушителей выросла в 5,5 раза, до 4,3 тысяч человек. Из них четыре тысячи человек получили предупреждения, 278 человек — административные штрафы. Общая сумма наложенных штрафов достигла 16,2 миллиона тенге, тогда как годом ранее она не превышала 3 миллиона тенге. В том числе сумма взысканных штрафов составила 13,7 миллиона тенге.