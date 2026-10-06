Как в Казахстане защитят энергообъекты от атак дронов и кибератак, объяснили в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства рассказал о внедрении современных цифровых технологий в топливно-энергетический комплекс страны.

Глава ведомства сообщил, что до конца года в Казахстане утвердят специальный реестр приоритетных ИИ-решений и архитектуру киберфизической безопасности.

- Совокупный ожидаемый эффект составит порядка 23 млрд тенге в год. Первое - киберзащита: выявление угроз, защита технологических систем и отработка действий специалистов при кибератаках. Второе - физическая защита объектов, включая выявление и нейтрализация дронов, - заявил министр.

Все эти задачи будут решаться на базе нового ACR Center - центра перспективных разработок в сфере киберфизической устойчивости ТЭК. Новшества затронут не только теплоэлектроцентрали, но и любые здания, сооружения, оборудование и территории, задействованные в добыче, переработке, хранении, транспортировке и распределении энергоресурсов.