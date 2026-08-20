Как возвращенные активы повышают качество жизни казахстанцев - эксперты

По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева вывезенные и приобретенные в обход закона средства и имущество возвращаются в собственность государства и направляются на решение социальных и инфраструктурных задач.

По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева вывезенные и приобретенные в обход закона средства и имущество возвращаются в собственность государства и направляются на решение социальных и инфраструктурных задач, демонстрируя практическое содержание принципа справедливости в Новом Казахстане. Эта работа является одним из ключевых направлений экономической политики Премьера Олжаса Бектенова. При нём Правительство усилило механизмы использования возвращенных средств, системно повышая качество жизни казахстанцев и расширяя доступность базовых услуг, отмечают эксперты.

- Возврат незаконно приобретенных активов сегодня становится одним из самых осязаемых воплощений курса Президента Касым-Жомарта Токаева и его Правительства на построение Справедливого Казахстана. За юридическими процедурами и большими цифрами стоит куда более серьезный политический смысл: государство возвращает обществу ресурс, который должен работать на развитие страны. Так воплощается новый Общественный договор, основанный на справедливости, ответственности и равных правилах игры. Мировая практика показывает, насколько сложной бывает такая задача. Казахстан объединил ее в единую постоянно действующую государственную архитектуру: специальный закон, уполномоченный механизм возврата активов, Специальный государственный фонд и масштабную программу их превращения в конкретные социальные объекты и проекты по всей стране. Сам закон связывает эту работу с восстановлением прав народа, социальной справедливостью и устойчивым развитием, - акцентировал внимание политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник.

Эффект виден по цифрам: в страну уже вернули более 1,1 трлн теңге, и большая часть этих средств - свыше 617 млрд - направлена на запуск 500 объектов по всей республике. За счет средств из Специального государственного фонда в стране строятся и модернизируются системы водоснабжения, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные объекты и транспортная инфраструктура. То есть деньги вкладываются в крупные инфраструктурные инициативы, напрямую влияющие на улучшения качества жизни граждан, которые годами не могли реализовать из-за нехватки бюджетного финансирования.

Руководитель Института евразийской политики Максим Крамаренко отмечает системность и результативность проводимой работы.

- Важно понимать, что речь идет не о разовой пиар-кампании, а о созданном механизме. Правительство совместно с Генеральной прокуратурой не просто возвращает активы в страну. Эффект заметен в повседневной жизни: в виде крана с чистой водой, врача в соседнем медпункте, места в новой школе, спортзала во дворе или рейса, которого раньше просто не было. Не менее важно и то, куда идут эти средства. Мы видим, что они направляются не на пышные столичные стройки, а в регионы – Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Карагандинскую области и область Абай. По сути, за счет возврата активов Правительство подтягивает уровень жизни в провинции, сокращает разрыв в качестве жизни между регионами, - говорит Максим Крамаренко.

Наибольший объем средств - 226,5 млрд теңге из Специального государственного фонда - направлено на систему водоснабжения. Деньги пошли на реализацию 267 проектов. Доступ к питьевой воде получили жители более 30 сел Северо-Казахстанской области и порядка 20 тыс. сельчан, живущих в аулах области Абай. Централизованным водоснабжением обеспечены и десятки сел Акмолинского региона. А в пяти микрорайонах Алматы за счет средств фонда построены распределительные сети водопровода и канализации.

176,8 млрд теңге возвращенных активов выделено на модернизацию здравоохранения. Правительством одобрено более 190 проектов. Завершено строительство многопрофильной больницы на 200 мест в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, станции скорой медицинской помощи в Актау и 145 объектов первичной медико-санитарной помощи. В Костанайской области введены сельская врачебная амбулатория и поликлиника, продолжается реконструкция региональной больницы в Аркалыке. На востоке страны строится Центр гематологии. Более 1 млрд теңге направлено на развитие медицинской инфраструктуры Балхаша.

Проводимая работа создает новые возможности не только для пациентов, но и для молодых специалистов. Только в прошлом году из 10,5 тыс. выпускников медицинских вузов 3,5 тыс. трудоустроились в сельской местности. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

На развитие спортивной инфраструктуры из фонда было выделено 67,5 млрд теңге. На эти средства Кокшетау построен многофункциональный спортивный комплекс, в селе Зеренда в эксплуатацию введен физкультурно-оздоровительный. В Астане на деньги фонда реконструировали стадион имени К. Мунайтпасова, продолжается модернизация столичного Дворца спорта "Казахстан".

64,4 млрд возвращенных активов направлено на сферу образования. Новые учебные заведения появились в областях Абай, Ұлытау, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской. В Шымкенте ввели в эксплуатацию общежитие на 300 мест для специальной школы-интерната.

Еще 43 млрд теңге было выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, деньги из Специального государственного фонда используются для обеспечения энергетической и инженерной инфраструктурой площадок в специальных экономических зонах, где планируется запуск новых производств.

Сегодня возврат незаконных активов можно рассматривать как действенный механизм перераспределения ресурсов в пользу общественного развития. Инфраструктурные проекты имеют долгосрочный эффект. Построенная школа будет работать десятилетиями, больница – обслуживать несколько поколений казахстанцев, а коммунальная инфраструктура создает базовые условия для развития целых населенных пунктов.

Таким образом, финансовый результат постепенно превращается в социальный эффект.