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Как выглядит 1 ком.квартира за 138 млн рублей

https://mgorod.kz/projects/nitem/kak-vyglyadit-1-kom-kvartira-za-138-mln-rublej/
Marat
Как выглядит 1 ком.квартира за 138 млн рублей
https://mgorod.kz/projects/nitem/kak-vyglyadit-1-kom-kvartira-za-138-mln-rublej/

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