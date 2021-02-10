Капитальный ремонт здания школы в селе Аксуат Теректинского района начался в мае и закончился в декабре 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подрядной организацией является ТОО "Алтим", на капремонт учебного заведения из республиканского бюджета была выделено 232 млн тенге. Строители полностью отремонтировали здание школы, котельной, установили систему вентиляции, оборудовали внутренние туалеты (ранее дети ходили в уличный туалет - прим. автора).
Школу сдали в канун Нового года. Однако уже в начале февраля после обильных дождей в редакцию "МГ" обратились несколько жителей села Аксуат, которые рассказали, что ремонт был сделан некачественно, септики не работают, а с крыши после первых дождей полилась вода.
– Мы очень обрадовались, что в нашу сельскую школу капитально отремонтируют. Ведь ремонт здесь не проводился со дня постройки. С нетерпением ждали, но радость была недолгой. на прошлой неделе несколько дней подряд шли дожди, с потолка вода пошла. Учителя распустили детей. Вода в туалетах не смывается, - возмутились мамы учеников.
- Наконец нашу школу отремонтировали. В последние годы там страшно было ходить, ноги проваливались в пол, потолок рушился, с окон дуло и они просто рассыпались. А недовольные всегда найдутся, - говорит местная жительница Алия.
Между тем директор Аксуатской средней школы Ерлан Жубаниязов уверяет, что проблем после ремонта в школе нет. Ремонт в учебном заведении завершился в декабре прошлого года. С третьей четверти школьники начали обучаться в чистом и светлом здании.
– Раньше дети и учителя вынуждены были ходить в уличный туалет. Сейчас в здании есть просторные, светлые уборные, установлено 32 унитаза разных размеров, есть писсуары, 54 раковины с горячей и холодной водой. Выкачиванием септиков занимается подрядная организация, которая выиграла тендер. Все три септика в рабочем состоянии. Информация о том, что крыша протекает не соответствует действительности. Подрядчики установили нам новую современную систему вентиляции. Изначально трубы вентиляции с улицы не были прикрыты, туда попал снег, а на прошлой неделе было резкое потепление и снег этот начал таять. В кабинете английского из вентиляции начала течь вода, но совсем немного. В остальных кабинетах не было ничего подобного. Все кабинеты чистые, потолки сухие, - отметил Ерлан Жубаниязов.
Директор школы говорит, что при обнаружении каких-либо недоделок сразу же обращается к представителям подрядной организации, те в свою очередь приезжают и устраняют недоделки. Ерлан Жубаниязов поведал, что очень доволен ремонтом и говорит, что год назад школа была в плачевном состоянии.
– Здание было построено в 1984 году, с тех пор ни разу не проводился капремонт. Больше всего в ремонте нуждалась котельная, в которой одна из стен находилась на грани разрушения, да и с потолка во время дождей лилась вода. Сейчас таких проблем нет. Всего в нашей школе обучаются 316 детей, не считая воспитанников групп предшкольной подготовки и мини-центра, - заключил Ерлан Жубаниязов.
Это не первый такой случай, связанный с данной школой. Напомним,
13 августа 2019 года в управлении образования ЗКО заявили, что в Аксуатской средней школе проводится капитальный ремонт, хотя по факту работы тогда даже не начались. Возмущенные сельчане восприняли эту новость как издевательство.
Ерлан Жубаниязов
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Фото Медета МЕДРЕСОВА