Коммунальные службы продолжают очищать городские улицы от снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Последний месяц зимы удивил уральцев своей непредсказуемой погодой. Начавшиеся дожди застали врасплох не только жителей областного центра, но и коммунальные службы. Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска В спешном порядке с городских улиц начали откачивать воду, а в поселке Зачаганск под угрозой подтопления оказались больница и многоэтажные дома и даже пришлось отключить подачу воды. Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из УральскаДалее плюсовая температура резко сменилась морозами, на дорогах образовался гололед, а сегодня, 10 февраля, на город обрушился снегопад. – Опять придется снег чистить, со двора выехать на машине тоже проблема. За крышу дома переживаю, надеюсь выдержит такой снег, - говорит житель города Алмас. Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска – Погода - благодать! Чистый воздух, свежесть... Наслаждаться надо, ведь это лучше чем дожди и слякоть. Сейчас едем в Ханскую рощу, будем фотографироваться, - отметила жительница города Сая. Горожане разделились на два лагеря - одним снег доставляет немало хлопот (сугробы, нечищеные дворы), а другие радуются снежной зиме. По информации пресс-службы акима города, коммунальные службы города сегодня продолжают работать в усиленном режиме. – В первую очередь от снега очищаются магистральные улицы, оживленные участки дорог, остановочные павильоны, парковочные "карманы" и магистральные дороги. Кроме этого, сотрудники коммунальных служб очищают подъездные пути к таким социальным объектам как школы, детские сады и поликлиники,  - сообщили в городском акимате. Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска К слову, на улицах города работают 122 единицы техники, 318 рабочих. Всего с территории города на специальные полигоны вывезено 431 тысяча кубометров снега. Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Более 300 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА