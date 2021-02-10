Как рассказал начальник криминальной полиции Абайского отдела полиции Уральска Аслан Айтмуханов, в ночь на 23 января этого года в Уральске по улице Исаева был совершен угон ВАЗ-2114. - Потерпевший рассказал, что оставил свой автомобиль в 8 вечера, а утром уже его не обнаружил. Мы начали сразу проводить оперативно-розыскные мероприятия, опрашивать соседей, просматривать видеокамеры. После чего было установлено три подозреваемых, а затем уже их личность, - отметил он. Аслан Айтмуханов отметил, что 1 февраля был снова совершен угон автомобиля по улице Темира Масина. - На этот раз подозреваемым удалось угнать автомобиль ВАЗ-2112, угонщиками оказались все те же лица. Выяснилось, что они являются уроженцами Атырауской области, и мы отправились туда для задержания подозреваемых, - пояснил он. К слову, подозреваемые были задержаны в Атырауской области, дали признательные показания, сейчас находятся в изоляторе временного содержания управления полиции Уральска. - Все автомобили были найдены, один находится на автостоянке управления полиции в Атырау, второй автомобиль - на автостоянке Абайского отдела полиции в Уральске. Помимо этого, они украли магнитолу из другого автомобиля, ее изъяли и вернули потерпевшим, - рассказал Аслан Айтмуханов. - В отношении подозреваемых возбуждено 4 уголовных дела, два за угон автомобилей, за кражу и за нанесение средней тяжести здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия. Стоит отметить, что общий ущерб составил около 1,5 миллионов тенге.Аслан Айтмуханов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.