Городок Аркозанти, в штате Аризона (США), спроектировал итальянский архитектор Паоло Солери, на высоте почти 1200 м. Он мечтал о месте, в котором человек с природой достигнут максимального единения.У него на этот счет были свои взгляды и философия, которые вылились в архитектуре. Никаких кондиционеров и минимум искусственного освещения. Растения избавят от зноя, а солнце будет источником света.Этот городок, начали строить еще в 70-х годы, но так и не завершили. Сегодня в нем всего лишь 13 домов. Не смотря на благие цели и правильную концепцию строительство так и не удалось завершить.В 2013 году архитектор умер, но Аркозанти не забросили. В нем живут почти 100 человек — что-то вроде коммуны хиппи, им платят минимальную зарплату, и они следят за постройками.Они не просто смотрят за территорией, но и продолжают строить, зарабатывая на изготовлении колокольчиков из бронзы и глины, которые с удовольствием покупают туристы. Также устраивают экскурсии.Теперь в этом месте проводят фестивали музыки и даже снимают фильмы: в конце 20 века здесь прошли съемки фантастики «Сумерки» о жизни инопланетян.Учитывая плачевное состояние планеты сегодня и экологи заинтересованы в таких постройках ведь неординарный архитектор все таки доказал, возможность комфортно жить, не разрушая окружающую среду, даже если активно использовать ее блага.