Два года назад всему миру стало известно о маленькой, но отважной уроженки Новороссийска Вирсавии Борун. Девочка родилась с редчайшим заболеванием, ее сердце находится на внешней стороне грудной клетки. Орган защищен только тонким слоем кожи. Можно увидеть, как бьется ее сердечко!Несмотря на то, что любое неудачное падение или удар может привести к тяжелейшим последствиям, Вирсавия ведет активный образ жизни. Обожает танцы, катается на пони и в этом году пошла в школу.В 19 лет, на 6 месяце беременности, Дари Мхитарянц, стало известно о нарушениях. Врачи настаивали на преждевременных родах. Но, Дари не смогла решиться на это. Врачи родного города, боясь ответственности, отказались принимать роды, и девушка пришлось уехать в Краснодар.Врачи уверяли, ребенок жить не будет, но несмотря ни на что, малышка растет и развивается. Эта болезнь называется пентада Кантрелла. Сердце, находится вне грудной клетки, прогнозы плачевны, но многое зависит от состояния. Данная патология встречается у 1из 5.5 млн новорожденных и тот не выживает.Причины ее возникновения неизвестны. Могут только предполагать, что они в нарушении развития эмбриональной ткани в первом триместре беременности.Когда в США согласились помочь, Дари увезла дочь, сменив фамилию на Борун и начала другую жизнь в Бостоне. Со временем стало понятно, что климат не подходит малышке. Сейчас они проживают в 30 км от Майами, в теплом и мягком климате.Вирсавия ходит в школу, в прекрасно владеет английским и помогает маме нянчить маленького братика. Ей жизненно необходима сложнейшая операция, которая позволит вернуть орган на место, это возможно только в американской клинике. Готовясь с дочкой к этому, мама подробно рассказывает о их жизни и успехах в своем Instagram.