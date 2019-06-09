Используем кипятильник – сейчас есть в продаже модели, которые за 10 минут нагревают 10 литров воды. Так что спокойно опускаем кипятильник в ванну и греем нужное количество воды. Нагреваем без электричества – если не хотите тратить деньги на оплату лишних кВт, утром наберите в ванну воду. К вечеру она нагреется до комнатной температуры. Дополнительно можно греть воду и на балконе, в ведре, тазике, кастрюле.Обзаводимся водонагревателем – с его помощью эта проблема будет решена навсегда. Остается только сделать выбор агрегата. Есть газовый, проточный т.е. колонка, электрический накопительный или проточный. Стоимость колонки относительно не высока, да и газ стоит дешевле электричества.Электрический накопительный стоит дороже, но может запасать большое количество воды, энергии тратит мало, но греет долго. Проточный работает быстрее, но на нагрев непрерывного потока воды тратится много энергии.