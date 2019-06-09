Проблема: жидкость для мытья посуды, чистящие средства, которыми мы пользуемся в быту – несмотря на уверения рекламы, все это наносит вред нежной коже рук. Решение: Защищайте руки - одевайте резиновые перчатки, когда работаете по дому. Многие химические средства можно заменить на их более безопасные аналоги. Например, мыть посуду горчичным порошком или содой. Но и это делать лучше в перчатках, ведь вода тоже может стать причиной сухости кожи – если длительное время проводить с ней.Проблема: Даже когда отопление уже отключили, влажность в квартирах в два раза ниже нормы. При этом страдает и кожа и слизистые. Решение: Поставьте в квартире увлажнитель, или несколько. Обратите внимание – разные модели рассчитаны на разные площади помещения. Правда, для идеального увлажнения окна и двери в комнату должны быть закрыты.Проблема: Причиной сухости рук может быть неправильное питание – организм недополучает витаминов. Решение: Чтобы кожа была в норме включите в рацион продукты богатые витаминами А,Е,D: рыбу жирных сортов, говяжью печень, орехи и т.д. Можно пропить курс аптечных витаминов А и Е. Обратите внимание! Постоянная сухость кожи может быть признаком диабета, дерматита, экземы и других заболеваний.Пару раз в неделю делайте ванночки для рук.На 1 литр воды положить 2 ст.л. цветков ромашки, календулы(продается в аптеке), довести до кипения и остудить. Опустить руки минут на 10. Можно подержать руки в теплом (немного надо подогреть) растительном масле минут 20. Для мытья рук выбирайте щадящие средства: жидкое мыло, пенку, гели, мыло с травами и маслами.