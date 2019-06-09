Невеста из Ливии покоряет соцсети. Она всю жизнь мечтала быть на своей свадьбе королевой. И когда пришло время объездила весь свой город в поисках «того самого» наряда. Но ничего не нашла! И на просторах интернета все было однообразно и не интересно.Тогда она решила нарисовать образ невесты своей мечты – платье с длинным шлейфом, открытыми плечами, все сверкает и блестит. Все продумано до мелочей – вырез декольте, каждый завиток рисунка, место для каждого камешка.На голове фата, еще длиннее шлейфа, которая тоже вышита. И уникальное украшение для волос.Для воплощения мечты девушка обратилась в модельное агентство, опытные мастера и рукодельницы работали над этим шедевром целых год! 10 месяцев на раскрой, пошив и создание рисунка. И 2 месяца на отделку драгоценными камнями.Ожидание стоило того, невеста пришла в восторг, гости были ошеломлены, а соцсети до сих пор обсуждают необычайную красоту невесты.А как вы готовились или готовитесь к своей свадьбе?