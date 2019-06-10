На этих выборах только две организации имели право на проведение экзитполов в рамках выборного процесса в Казахстане, сообщает informburo.kz

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным экзитпола от Института "Қоғамдық пікір", побеждает на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,13% голосов избирателей, сказала председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 77,4%. По данным Айнур Мажитовой, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:Лидером гонки, по версии Института "Қоғамдық пікір", стал Касым-Жомарт Токаев. На втором месте Амиржан Косанов, на третьем – Дания Еспаева. Опрос избирателей, уточнила Мажитова, проведён по стандартной международной методике. Респондентам был задан один вопрос: "Скажите, пожалуйста, за какого кандидата вы проголосовали на президентских выборах Республики Казахстан?". С семи утра до восьми вечера прошли шесть волн опроса, в результате опрошено 13 200 избирателей. Погрешность опроса составляет 3%. В проведении опроса было задействовано более 350 интервьюеров. Экзитпол от научно-исследовательского центра "Молодёжь" показал другие цифры. По информации его директора Талгата Калиева, известны следующие предварительные итоги:Токаев тоже опередил всех оппонентов и по версии НИЦ "Молодёжь". За ним следует Амиржан Косанов. Третья позиция досталась также Дание Еспаевой. "В целом по республике было опрошено 12 тысяч избирателей. Была собрана информация со 300 избирательных участков, расположенных во всех регионах Казахстана", – сообщил Талгат Калиев.