По итогам 2018 года доля обеспеченности населения области природным газом составляет 95,4%. На сегодня 8 районов - Акжайыкский район, Бокейординский район, Бурлинский район, Жанибекский район, Каратобинский район, Сырымский район, Таскалинский район, Шынгырлауский район - и город Уральск газифицированы на 100%. - В текущем году на завершение четырех проектов по газификации 20 сельских населенных пунктов (13 в Казталовском районе и 7 в Теректинском районе), переходящих с 2018 года, из республиканского бюджета выделено 758 миллионов тенге, - сообщил заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев. Вместе с тем, разработаны 4 ПСД по газификации 12 СНП Теректинского района. Из них 3 ПСД (8 СНП) получили положительное заключение государственной экспертизы. Бюджетна заявка на сумму 439,7 млн. тенге подана в Министерство энергетики Республики Казахстан. 1 ПСД находится на государственной экспертизе. Нужно отметить, что приоритетным направлением социально-экономического развития Западно-Казахстанской области является газификация населенных пунктов, показатели которого в регионе самые высокие по республике. Газоснабжение области осуществляется тремя крупными магистральными газопроводами «Средняя Азия-Центр» и «Оренбург – Западная граница», «Оренбург-Новопсков». За последние годы в области проделана огромная работа по газификации населенных пунктов. Так, на конец 2007 года обеспеченность газом составляла 26%, к концу 2017 года - 87,7%. Аким ЗКО Алтай Кульгинов неоднократно отмечал, что в области ведется работа, чтобы показатель обеспеченности газом равнялся 100%. Так, по итогам 2018 года увеличение доли обеспеченности сельских населенных пунктов природным газом составило 71,2%, населения области до 95,4% (628,6 тысячи человек).