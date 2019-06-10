Иллюстративное фото с сайта news-burg.ru - Прямо на набережной, на площадях нападают, - пожаловался житель Атырау Тимур Сапаров. - Взрослые-то ладно, а вдруг ребенка клюнет? Что за наваждение? Мне приходится переходить из-за этих птиц на другую улицу или кидать в них камни. Краевед Вячеслав Афанасьев объяснил, что у этих птиц сейчас сезон выведения птенцов из гнезд, и как любые другие родители, вороны переживают за детей. - Срабатывает инстинкт самосохранения, - говорит Вячеслав Афанасьев. - Не нужно вступать в "перепалку" с птицами: камнями, палками кидаться. А декан факультета естественных и сельскохозяйственных наук АГУ имени Х. Досмухамедова Рауан Абдинов считает, что у ворон подобные атаки - защитная реакция. - Пик агрессивности ворон приходится на июнь. Именно в июне подрастают птенцы. Бить их не стоит, лучше побыстрее отойти от места, где находится гнездо птицы. В случае чего использовать сумку как щит, - сказал Абдинов и пообещал, что к началу июля пик пройдет.