Иллюстративное фото из архива "МГ" Столкнулись две легковые автомашины и фура. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 17.30. – В 17.36 карета скорой помощи была на месте. В результате ДТП пострадали два человека - 39-летняя женщина и 11-летняя девочка. Обе были доставлены в областную многопрофильную больницу, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова.