Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" 10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным Центризбиркома, победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,76% голосов избирателей. За него проголосовали 6,5 млн человек. Голоса распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 167 тысяч голосов или 1,82%; Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол" – 478 тысяч голосов или 5,2%; Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры" – 1,4 млн голосов или 16,2%; Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл" – 294 тысячи голосов или 3,2%; Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 190 тысяч голосов или 2,7%; Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 6 504 054 голоса или 70,76%;; Сади-Бек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" – 0,92%. Касым-Жомарт Токаев после обнародования предварительных результатов президентских выборов поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президентаКазахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов.