Ранее это была служба поддержки пациентов. Теперь при возникновении споров и конфликтов будут вызывать медиаторов. Как сообщили в областном суде, к ним поступает много заявлений от истцов, недовольных работой медиков. Большинство споров можно решить до суда. Этим будут заниматься профессиональные медиаторы. - У нас есть семейная медиация, школьная, медиация при профсоюзах. Теперь будет в поликлинике, - рассказал юрист-эксперт Есбол Азиев. - Люди могут обращаться к нам не только для решения споров, касающихся медицинского обслуживания, но и с семейными проблемами, а также если нужна поддержка психолога. Постоянно в кабинете будет дежурить врач-психолог, все вопросы рассматриваются конфиденциально. При необходимости врач будет вызывать медиатора. Их по области работает 25. Как сообщили в поликлинике, чаще всего в кабинет врача-психолога обращаются пожилые люди. Самая частая жалоба: почему нет бесплатных лекарств? - Тех, кто состоит на диспансерном учете, при поступлении препаратов обзванивают, просят их забрать, - говорит менеджер поликлиники Динара Ибрашева. - Препараты они получают на 3 месяца вперед, некоторые их заканчивают раньше этого срока. Им плохо, и они пьют больше. Мы все им разъясняем, не доводим до конфликта. Если жалобы письменные, в течение 7 дней даем ответ. Есть недовольные очередями.