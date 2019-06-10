7 июня в центре обслуживания населения Уральска ученики Назарбаев интеллектуальной школы предложили новую систему для анализа качества обслуживания населения. По словам ученика Назарбаев интеллектуальной школы Данияра Жаркынулы, они презентовали их первый стартап под названием "Mojidet". - Этот проект - новая система для анализа качества обслуживания нового поколения через машинное обучение. Во многих супермаркетах и сервисных центрах сейчас используются разные планшеты или опрос-терминалы, чтобы клиент оценивал качество обслуживания. Мы решили эту систему улучшить, используя обычную веб-камеру и нейронные сети. Во время обслуживания клиента с помощью веб-камеры программа анализирует эмоции клиента и делит их на три шкалы: passive, neutral, negative. Также мы можем направить веб-камеру на сотрудников и посмотреть, насколько они были вежливыми и приветливыми. С помощью такого мониторинга мы сможем расценивать качество работы в ЦОНах, открытых акиматах, бизнес-предприятиях, фудкортах, музеях. При использовании этой программы качество обслуживания изменится только в лучшую сторону, так как сам супервайзер или руководитель будут знать, где имеются помехи, а где есть улучшения в сервисе, - рассказал Данияр Жаркынулы. По словам юных разработчиков, если клиент будет приходить с недовольным настроением, а уходить довольный, то это уже большой плюс сотруднику, который его обслуживал. По словам еще одного ученика Назарбаев интеллектуальной школы Ержана Жамашева, эту программу разрабатывала команда из шести человек. - Мы начали этот проект еще в прошлом году. Если говорить со стороны этики, то, что камера будет следить за каждым человеком, это не правильно. Поэтому на самом деле видеозапись будет работать таким образом, что вся информация будет сохраняться в зашифрованном виде. Именно фото людей сохраняться не будут, а также не будут учитываться личные данные. Это скрытая система, чтобы узнать только качество обслуживания клиентов, - пояснил Ержан Жамашев. - На западе эту систему достаточно часто используют, тестируя новую рекламу, собирают людей и фиксируют их эмоции.