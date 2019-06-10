Там было рассмотрено административное дело в отношении жителя Курмангазинского района. Мужчина, несмотря на наложение адмвзыскания за прежние приставания к людям в общественных местах, вновь возвращался к своему делу. Приставал он исключительно в состоянии алкогольного опьянения. - Как установлено в суде, мужчина был привлечен к административной ответственности постановлением отдела полиции Курмангазинского района от 17 января 2019 года за приставание в общественных местах. Однако правонарушитель после этого, не сделав для себя должных выводов, в течение года вновь совершил такое же правонарушение - возле автозаправочной станции в селе Даулеткерей Курмангазинского района приставал к пассажирам автомашин, за что был задержан участковым и привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.449 КоАП Республики Казахстан "Приставание в общественных местах". Суд признал курмангазинца виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток. Как именно приставал пьяный мужчина, суд не уточнил.