В студии, руководителем которой является артистка театра оперы и балета имени Абая города Алматы Динара Мергалиева, обучают хореографии, классическим, современным и народным танцам, а также вариациям из балета. На сегодняшний день здесь занимаются более ста детей в возрасте от 3 до 16 лет.Недавно «Art dance» отметил свой день рождения - 6 лет. За это время высокопрофессиональные хореографы студии Алия Кенжетаева, Анастасия Климова и их ученицы не раз занимали первые места на городских, республиканских и международных творческих конкурсах и фестивалях. В хореографических постановках с детьми занимаются также заслуженные и ведущие казахстанские хореографы-балетмейстеры.Ежегодно студия в канун летних каникул проводит отчетный концерт, на котором показывает самые яркие танцевальные номера. Каждый танец - это настоящий спектакль со своим уникальным сюжетом и смыслом. Над каждым номером месяцами шла кропотливая работа. И итог превзошел ожидания.Первая часть концертной программы традиционно началась с балетной композиции «Лесные нимфы». Роскошные и воздушные пачки, грациозные движения танцовщиц и волшебная классическая музыка – все это буквально заворожило зрителей.А далее последовало исполнение танцевальных номеров, за которые воспитанницы студии «Art dance» занимали призовые места на престижных конкурсах: «Гран-па», «Кармен», «Паладио», индийский и армянский танцы, «Лебеди», «Тоска», «Infiniti life», «Безликие» «School Vogue», «Скрипка» и другие.Особенно всеобщее умиление и восторг вызвал танец самых маленьких танцовщиц «Бим Бом». Мамы и бабушки наградили бурными овациями выступление своих любимых малышек.В третьей части концерта студия представила новую эксклюзивную постановку – балет «Волшебный сад». Впечатление непередаваемое! Зрители будто окунулись в разноцветный и волшебный мир цветов. Свою красоту и изящество в танце показали элегантные розы, нежные пионы и колокольчики, пылающие маки, завораживающие подснежники и лотосы, игривые астры и фиалки.По окончании концерта весь зал долго и бурно аплодировал юным артистам и их наставникам. Следует отметить также, что все воспитанницы студии получили сертификаты об успешном окончании очередного учебного курса по занятиям танцами.Отдав своих детей на танцы, вы не только привьете им любовь к прекрасному и удивительному миру искусства, но и позаботитесь об их физическом здоровье.