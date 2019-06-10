Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал координатор областного штаба "Аманат" Нурдаулет Айсагалиев, по области работало 519 избирательных участков, почти во всех присутствовали независимые наблюдатели из числа СМИ, неправительственных организаций и студентов. - Радует, что из числа наблюдателей 70% - это была молодежь, студенческие организаций, а также волонтеры. Если наблюдатель не мог участвовать в избирательном процессе в течение всего дня, то у нас имелись резервные наблюдатели, которые их сменяли в любое время проведения выборов. Это были мобильные капитаны или координаторы штабов. Стоит отметить, что по области работало 38 мобильных капитанов. До обеда был огромный поток избирателей. На скопление огромных очередей на участках быстро отреагировали наблюдатели, и этот вопрос был решен, - отметил Нурдаулет Айсагалиев. Также Нурдаулет Айсагалиев добавил, что во время выборов по области было зафиксировано три нарушения и сделано более 50 устных замечаний. - Первое нарушение было отмечено в Шынгырлауском районе. Там отец зашел в кабинку для голосования вместе со своими детьми, что считается грубым нарушением. Еще два нарушения были зафиксированы в городе Уральске. Двоих избирателей не предупредили о смене избирательного участка, после чего по данному факту были составлены акты. Также наши независимые наблюдатели ходили смотреть, как проходят голосование на дому. До трех часов дня проголосовало около 59% всех избирателей. До восьми вечера было 69%, - пояснил Нурдаулет Айсагалиев. - О том, кто победит, мы не знаем, потому что не лоббируем ничьи интересы. Теперь будем ждать, пока закончатся подсчеты. Нужно отметить, что самыми активными оказались избиратели из Бокейординского и Жанибекского районов.