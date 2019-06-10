Фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, 20-летний мужчина утонул в неположенном для купания месте. – Оперативно-спасательный отряд ДЧС ЗКО проводит поиски мужчины 1998 года рождения, который утонул в неположенном месте для купания. К сожалению, поиски результатов пока не дали, - рассказал Нуралы Мусиев. 8 июня в 21.25 в микрорайоне Самал-3, в реке Чаган, был обнаружен труп 50-летнего мужчины, который также утонул в запрещенном для купания месте. – Мужчина купался в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства гибели выясняются. На месте работали четыре спасателя, использовались одно плавсредство и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.