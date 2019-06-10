Вот уже который день в нефтяной столице стоит 35-градусная жара. Но в Атырау работает лишь один фонтан, не принадлежащий ЖКХ. Как проинформировали в акимате, все фонтаны находятся на реконструкции. Первые шесть запланировано отремонтировать лишь в следующем году. Идущий сейчас ремонт главной площади - имени Исатая и Махамбета - подразумевает под собой и реконстрункцию фонтанов. Площадь власти обещали открыть осенью. Всего в городе порядка трех десятков фонтанов.