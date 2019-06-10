Люди посчитали, что в областном центре и так мало зеленых насаждений. В ТОО "Жайык Таза Кала" объяснили, с чем связана вырубка деревьев. Видеоролик, снятый жителем города, распространили в социальных сетях. Люди сразу же выразили свое недовольство. - Что за тазы на трубах? - вопрошает жительница города Юлия. - Город превращается в степь. Палящее солнце, пыльные бури, сильный ветер – это последствия спиленных деревьев, - добавляет другой житель Уральска. Выяснилось, что вазоны с цветами появились неподалеку от ТОО "Жайык Таза Кала" на проспекте Назарбаева и улице Алии Молдагуловой. Горожане говорят, что вместо деревьев здесь неожиданно появились вазоны с цветами. - Мне кажется, что деревья лучше. Они дают тень. А вазоны можно было установить рядом с ними, - отметила жительница города Елена Арнонова. В ТОО "Жайык Таза Кала" отметили, что в центре города старые деревья могут упасть даже от несильного ветра. И такие случаи уже были. - Мы спилили старые деревья. Им уже по 30-40 лет. Одно из деревьев упало на автомобиль нашего сотрудника. Сейчас на их месте временно установили вазоны. В будущем посадим новые саженцы, - сообщил руководитель отдела ТОО «Жайык Таза Кала» Медет Сейткалиев. Остается надеяться, что озеленители выполнят свое обещание.