Фото с сайта altaynews.kz По поручению елбасы в Казахстане до 2025 года должен быть завершён плавный переход с кирилицы на литиницу. Для этого сейчас повсеместно проходят слушания, а также семинары для государственных служащих, педагогов и работников ЦОНов, чтобы те в свою очередь вели пропагандистскую работу с населением. По словам главного специалиста управления по развитию языков ЗКО Баянгуль Семгалиевой, переход разделён на три этапа, первый из которых стартовал в 2018 году. - С 2018 по 2020 годы будет вестись работа по подготовке новой клавиатуры, будут обучаться тренера, а также проводиться разъяснение населению правил новой графики. На втором этапе до 2023 года планируется перевести все паспарта и удостоверения личности на латиницу, будут подготовлены методические пособия. И на заключительном этапе - с 2023 по 2025 годы - весь документооборот должен быть переведён на на латиницу. Сейчас уже постепенно начата эта работа, - пояснила Баянгуль Семгалиева. Республиканским Национальным научно-практическим центром "Тіл қазына" планируется обучить 2400 квалифицированных тренеров. - У нас разработана специальная программа, рассчитанная на 72 часа, где участники семинаров будут изучать основы перехода казахского языка на латинскую графику. Это и правописание, и чтение, особенно это касается букв, заимствованных из русского алфавита, - сообщила кандидат филологических наук Национального научно-практического центра «Тіл қазына» Гульфар Мамырбек. Необходимо отметить, что только в нашей области семинар посещают 200 человек, 60 из которых получат сертификаты и будут вести разъяснительную работу с населением. Несмотря на то, что работа по переходу к новому алфавиту уже ведётся, до сих пор не утверждено точное количество символов в нем.