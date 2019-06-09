Пожар произошел сегодня, 9 июня, в 19.24 в районе остановки Детсад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в квартире по ул.Гагарина 34, на балконе горели личные вещи на площади 5 квадратных метра. - Пожар ликвидирован в 19.52. На место выезжали 18 пожарных и 6 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются.