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В первую очередь во время длительных праздников страдает наше здоровье, особенно пищеварительная система. Переедание, алкоголь, высококалорийная еда могут привести к серьезным диагнозам вроде гастрита и панкреатита и вызвать серьезную боль. - Если Вы увлеклись длительным застольем и переели, Ваш желудок очень быстро растянется, а вот для того, чтобы принять обратную форму ему нужно время. Время понадобится и для восстановления обмена веществ. Я не советую мучить себя голоданием, переход из крайности в крайность только сильнее истощит организм. Начните потихоньку сокращать порции еды, откажитесь от жирного и жареного, а также от газированных напитков, пейте больше жидкости, налегайте на овощи в сыром или вареном виде и кисломолочные продукты, - советует врач-терапевт Асель Мамлютова. Также доктора советуют вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования, который часто нарушается во время новогодних торжеств, это поможет быстрее восстановить и психологическую форму. Кстати, по мнению психолога Армана Кожахметова, после праздников от душевного дискомфорта люди страдают даже чаще, чем от физического. - В психологии существует понятие «постканикулярный синдром», характеризующееся такими симптомами, как снижение иммунитета, перепады давления, обострение хронических заболеваний, усталость и депрессия. Кроме того, депрессия может возникнуть на фоне завышенных предновогодних ожиданий, - говорит Арман Кожахметов. – Чтобы поскорее избавиться от этих проявлений, я советую пациентам чаще бывать на свежем воздухе и увеличить физическую нагрузку. Это будет способствовать насыщению организма кислородом и усилит выработку «гормонов счастья» - эндорфина и серотонина. Быстро справиться с унынием вам помогут активные зимние игры: снежки, катание с горки, поход на лыжах. Еще одна проблема, которая портит настроение после торжества – это нехватка денег. Так бывает, что завершается праздник, а вместе с ним и зарплата. Статистика говорит о том, что в новогодний период мы тратим гораздо больше денег, чем обычно. И это понятно: нужно всем сделать подарки, купить наряды, накрыть достархан. В итоге - впереди еще почти месяц жизни, а кошелек уже пуст. - Если Вы не рассчитали свой праздничный бюджет и остались практически без средств к существованию, а перехватить не у кого, потому что все окружающие в таком же положении, можно обратиться в банк за кредитной картой или потребительским займом, которые выдаются на любые цели, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. – Например, в Банке ВТБ (Казахстан) можно оформить кредит наличными без залога на сумму до 5 000 000 тенге сроком до 5 лет. Кредитная карта позволит Вам пользоваться деньгами банка на сумму до 2 000 000 тенге, причем деньги вы сможете снять в любое удобное для вас время. Главное преимущество кредитных карт нашего банка – льготный период до 2 месяцев, это время вы сможете пользоваться деньгами без процентов. Главное - выбрать тот вариант, который вам больше подходит.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний