Как взять микрокредит и не пожалеть: 5 важных правил

Прежде чем оформлять микрокредит, важно учесть несколько ключевых моментов:
1. Проверяйте лицензию МФО
В Казахстане право выдавать микрозаймы имеют только официально зарегистрированные микрофинансовые организации (МФО). Убедитесь, что в названии компании есть словосочетание «микрофинансовая организация» и что у нее есть лицензия. Найти информацию можно на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
2. Внимательно читайте договор
Особое внимание обратите на:
— ставку вознаграждения: для займов до 50 МРП на срок до 45 дней она не должна превышать 20% (до 30 МРП) или 15% (от 30 до 50 МРП);
— годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) — максимум 56% для остальных займов;
— переплату — она не должна быть выше 50% от суммы кредита.
3. Не забывайте про штрафы
При просрочке платежа начисляется неустойка. Она не должна превышать 0,5% от суммы задолженности за каждый день.
4. Проверяйте скрытые услуги
МФО могут добавлять в договор платные услуги, такие как страховки или консультации. Внимательно изучите анкету и договор, чтобы не переплачивать.
5. Уточняйте способ погашения
Некоторые микрозаймы (до 50 МРП) требуют единовременного возврата всей суммы в конце срока. Уточните этот момент заранее, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.
Если у вас возникли споры с микрофинансовой организацией, можно обратиться к микрофинансовому омбудсману — независимому посреднику, который помогает найти решение в конфликтных ситуациях.
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