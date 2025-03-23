Как взять микрокредит и не пожалеть: 5 важных правил

Перед подписанием договора проверьте не только условия займа, но и репутацию организации. Вот на что стоит обратить внимание.

Прежде чем оформлять микрокредит, важно учесть несколько ключевых моментов:

1. Проверяйте лицензию МФО

В Казахстане право выдавать микрозаймы имеют только официально зарегистрированные микрофинансовые организации (МФО). Убедитесь, что в названии компании есть словосочетание «микрофинансовая организация» и что у нее есть лицензия. Найти информацию можно на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2. Внимательно читайте договор

Особое внимание обратите на:

— ставку вознаграждения: для займов до 50 МРП на срок до 45 дней она не должна превышать 20% (до 30 МРП) или 15% (от 30 до 50 МРП);

— годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) — максимум 56% для остальных займов;

— переплату — она не должна быть выше 50% от суммы кредита.

3. Не забывайте про штрафы

При просрочке платежа начисляется неустойка. Она не должна превышать 0,5% от суммы задолженности за каждый день.

4. Проверяйте скрытые услуги

МФО могут добавлять в договор платные услуги, такие как страховки или консультации. Внимательно изучите анкету и договор, чтобы не переплачивать.

5. Уточняйте способ погашения

Некоторые микрозаймы (до 50 МРП) требуют единовременного возврата всей суммы в конце срока. Уточните этот момент заранее, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Если у вас возникли споры с микрофинансовой организацией, можно обратиться к микрофинансовому омбудсману — независимому посреднику, который помогает найти решение в конфликтных ситуациях.

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