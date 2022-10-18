– В единый контакт- центр жители обращаются по вопросам выбора узнать свой номер и адрес участка, где он может проголосовать. Операторы могут идентифицировать по индивидуальному идентификационному номеру. Узнать номер избирательного участка можно не только позвонив, но также отправить обращение через WhatApp, Telegram-бот, сайт, смарт. Ответ получают путём обратного звонка от оператора. Мы работаем круглосуточно, к нам могут обратиться не только жители города, но и жители всей области могут позвонить на короткий номер 109 в любое время суток и получить информацию, - сообщила Жанна Нургалиева.

IKOMEK 109 - является единым контакт-центром, справочно-информационной службой по вопросам развития жизнеобеспечения населения. Объединяет коммунальные сервисы области для комфортного и безопасного проживания. Ведёт круглосуточный приём обращений по вопросам жизнеобеспечения и безопасности жителей города и области. По словам руководителя подразделения iKOMEK 109 Жанны Нургалиевой, все поступающие звонки регистрируются и записываются.В среднем сейчас в службу 109 поступают 600 - 700 звонков в сутки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.