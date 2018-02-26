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Как живет парень из Уральска, который подарил свою почку девушке из Шымкента

После операции Абзал АДИЛОВ успел жениться, проходит реабилитацию и не может устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Абзал АДИЛОВ четыре месяца назад подарил почку прикованной к постели девушке Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Спасти жизнь незнакомой девушке ему удалось, однако теперь он проходит реабилитацию в Уральске, и ему тяжело устроиться на работу. - Я увидел по телевизору, что девушке нужна почка, и на это у нее нет денег. Решил сделать хорошее дело, 17 июля уехал в Шымкент. Там на вокзале меня встретили родственники Жамили, поехали к ним домой, там и познаком
Кристина Кобина
Как живет парень из Уральска, который подарил свою почку девушке из Шымкента
После операции Абзал АДИЛОВ успел жениться, проходит реабилитацию и не может устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Абзал АДИЛОВ четыре месяца назад подарил почку прикованной к постели девушке Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Спасти жизнь незнакомой девушке ему удалось, однако теперь он проходит реабилитацию в Уральске, и ему тяжело устроиться на работу. - Я увидел по телевизору, что девушке нужна почка, и на это у нее нет денег. Решил сделать хорошее дело, 17 июля уехал в Шымкент. Там на вокзале меня встретили родственники Жамили, поехали к ним домой, там и познакомились. Целый месяц проходил обследование и сдавал анализы, но все же в операции было отказано. Причиной стало, что я не являюсь родственником. После чего я отправился в Алматы. Там еще три месяца повторно проходил все процедуры перед операцией, и 20 октября врачи сделали пересадку почки, - рассказал парень. По словам Абзала, операция была сложной и длилась весь день. - После этого, я очень быстро восстановился и уже на третий день выписали меня из больницы. Начал переписываться в социальных сетях с одной девушкой из Шымкента. Она восхищалась моим добрым поступком. По пути заехал к ней, теперь она стала моей супругой, я ее "украл", - пояснил Абзал. Парень говорит, что  реабилитация идет успешно. - Однако проблемы есть - это трудоустройство. Мне нужна более легкая работа, теперь о тяжелом физическом труде нужно позабыть, так как мне около года нельзя поднимать более 5 килограммов. По образованию я автокрановщик, есть водительские права, но нет опыта. Рассчитывал устроиться охранником, на бирже труда пока вакансий нет. Моя супруга работает воспитателем, это единственный заработок в нашей семье, - рассказывает Абзал.- Живем мы у моего дяди. Своего угла нет, на него тоже нужно как-то заработать. Супруга Абзала Айгерим ИСМАЙЛ рассказала, что будущего мужа увидела по телевидению. - Не знаю, для меня это очень благородный поступок. Я думаю, он все сделал правильно. После нескольких наших встреч я уехала с ним в Уральск и не на секунду об этом не жалею, - отметила Айгерим. А вот тетя Абзала Аклима БИЖАНОВА его поступком наоборот очень сильно расстроена. - С малых лет он был с нами поэтому, называет меня мамой. Когда решил отдать почку, нам ничего не сказал, не посоветовался, уехал просто по делам. Обо всем этом узнала по интернету. Тогда у меня был настоящий шок, я очень за него испугалась. Теперь меня не покидают мысли, как он будет жить дальше. Хорошо сейчас с нами, женился. А когда появятся дети, там будут другие сложности. Если бы я только знала заранее его мысли, я бы его ни за что не отпустила его в Шымкент. Теперь он не может работать, да и со здоровьем могут начаться проблемы. Он никогда ни у кого ничего не просит, я ему велела идти в акимат, чтобы встать на очередь на жилье, ведь теперь на него заработать будет гораздо сложнее, - говорит тетя Абзала. Родственники и друзья Абзала по разному расценивают его поступок. Кто-то восхищается, а кто-то за него волнуется и переживает. Он до сих пор поддерживает связь с Жамилей, а ее мама периодически звонит и благодарит его. Сам парень ни о чем не сожалеет, лишь мечтает устроиться на работу и приобрести свое жилье.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
операция Почка

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