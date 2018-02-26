Как живет парень из Уральска, который подарил свою почку девушке из Шымкента

После операции Абзал АДИЛОВ успел жениться, проходит реабилитацию и не может устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Абзал АДИЛОВ четыре месяца назад подарил почку прикованной к постели девушке Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Спасти жизнь незнакомой девушке ему удалось, однако теперь он проходит реабилитацию в Уральске, и ему тяжело устроиться на работу. - Я увидел по телевизору, что девушке нужна почка, и на это у нее нет денег. Решил сделать хорошее дело, 17 июля уехал в Шымкент. Там на вокзале меня встретили родственники Жамили, поехали к ним домой, там и познаком