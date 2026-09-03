Какая погода ожидает жителей ЗКО 4 сентября

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 4 сентября, на западе ЗКО ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Уральске - переменная облачность без осадков, температура ночью +8...+10 °C, днем +28...+30 °C.

В Мангистауской области днем на севере, юге и в центре прогнозируются пыльные бури и ветер до 15-20 м/с. Действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау солнечно и без осадков, ночью +18...+20 °C, днем +30...+32 °C.

В Атырауской области днем на западе и севере пройдет пыльная буря при порывах ветра до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау солнечно, без осадков, ночью +15...+17 °C, днем +29...+31 °C.

По всей Актюбинской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке - высокая. В Актобе солнечно и без осадков, температура ночью +12...+14 °C, днем +28...+30 °C.