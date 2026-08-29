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Социум

Какая погода ожидается на западе Казахстана 30 августа

В Мангыстауской области ожидается жара и дождь.
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Какая погода ожидается на западе Казахстана 30 августа
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 30 августа в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10. 

До 25 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. 

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В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью похолодает до +8.

В Мангыстауской области сохранится жаркая погода, ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью +25. 

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