Какая погода ожидается на западе Казахстана 30 августа

В Мангыстауской области ожидается жара и дождь.

По данным РГП "Казгидромет", 30 августа в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +10.

До 25 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью похолодает до +8.

В Мангыстауской области сохранится жаркая погода, ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью +25.