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Социум

Какая погода ожидается на западе Казахстана 4 июля

Варвара Тыщенко
Какая погода ожидается на западе Казахстана 4 июля
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 4 июля в ЗКО ожидается сильная жара до 35 градусов. Осадков не прогнозируется. Ночью температура составит +18...+20 °C, днем - +30...+32 °C.

В Атырауской области также установится сильная жара до 35 градусов. На западе и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность, осадков не будет. Температура ночью +20...+22 °C, днем +32...+34 °C.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре ожидается туман, в остальное время - без осадков. Ночью термометры покажут +18...+20 °C, днем - +28...+30 °C.

В Актюбинской области на востоке и северо-востоке пройдут небольшие дожди с грозами, на юге и востоке утром возможен туман. Температура ночью составит +15...+17 °C, днем - +27...+29 °C.

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