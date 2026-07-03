Какая погода ожидается на западе Казахстана 4 июля

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 4 июля в ЗКО ожидается сильная жара до 35 градусов. Осадков не прогнозируется. Ночью температура составит +18...+20 °C, днем - +30...+32 °C.

В Атырауской области также установится сильная жара до 35 градусов. На западе и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность, осадков не будет. Температура ночью +20...+22 °C, днем +32...+34 °C.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре ожидается туман, в остальное время - без осадков. Ночью термометры покажут +18...+20 °C, днем - +28...+30 °C.

В Актюбинской области на востоке и северо-востоке пройдут небольшие дожди с грозами, на юге и востоке утром возможен туман. Температура ночью составит +15...+17 °C, днем - +27...+29 °C.