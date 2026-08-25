Какая погода ожидается в ЗКО 26 августа

В западных регионах Казахстана 26 августа сохранится штормовая обстановка: ожидаются грозовые дожди, порывистый ветер, пыльные бури и чрезвычайная пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет," завтра, 26 августа, в Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, ветер западный 9-14 м/с. По региону сохраняется чрезвычайная (на северо-западе - высокая) пожарная опасность. Температура воздуха ночью +12...+14 °C, днём +26...+28 °C.

В Атырауской области пройдут небольшие дожди с грозами (в Атырау - ночью), днём возможна пыльная буря с ветром до 18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью +23...+25 °C, днём +31...+33 °C.

В Мангистауской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 20 м/с, днём установится жара до +38...+39 °C. На западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью +21...+23 °C, днём +30...+32 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами (в Актобе - днём), ветер усилится до 15-20 м/с. По региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью +19...+21 °C, днём +29...+31 °C.