Какая погода ждет жителей Западного Казахстана 22 августа

В большей части региона ожидаются сильная жара до +38 °C, грозы с градом и шквалом, а также чрезвычайная пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 22 августа, Западно-Казахстанскую область ждет резкое ухудшение погоды: днем на севере и востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалом при ветре до 20 м/с, тогда как на западе и юге сохранится жара до +36 °C. По всей области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем также прогнозируют кратковременный дождь, град и шквалистый ветер, при этом температура ночью составит +16...+18 °C, а днем поднимется до +28...+30 °C.

В Атырауской области установится экстремальный зной - днем столбики термометров поднимутся до +35...+38 °C, а ночью и утром на юге региона возможен туман. На всей территории области продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит +18...+20 °C, а днем прогреется до +35...+37 °C.

В Мангистауской области 22 августа сохранится сухая и знойная погода: днем температура воздуха поднимется до +38 °C, а на западе и севере региона объявили чрезвычайную пожарную опасность. В Актау осадков не предвидится, при этом в течение суток также сохраняется высокая угроза пожаров. Столбики термометров в областном центре ночью покажут +19...+21 °C, а днем воздух прогреется до +30...+32 °C.

Актюбинскую область накроют атмосферные фронты: ночью и днем на севере и востоке региона ожидаются дожди с грозами, а порывы ветра в дневное время будут достигать 15-20 м/с. На юге области сохранится жара до +35 °C, при этом по всему региону действует чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем - от +28 до +30 °C.