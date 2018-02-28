Какие 1000 купюры остаются в обороте, рассказали в филиале Нацбанка ЗКО

С завтрашнего дня банки второго уровня не будут принимать одну из пяти 1000 купюр тенге. По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, с 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года. - Филиалы Национального банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года, - сообщил Сергей Родин. Стоит отметить, что в обращении все еще остаются четыре вида банкнот номиналом 1000 тенге. Это три вида памятных банкнот, а также купюра "Күлтегін", которую начали выпускать в 2013 году. В последнее время именно с не