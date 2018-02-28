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Какие 1000 купюры остаются в обороте, рассказали в филиале Нацбанка ЗКО

С завтрашнего дня банки второго уровня не будут принимать одну из пяти 1000 купюр тенге. По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, с 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года. - Филиалы Национального банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года, - сообщил Сергей Родин. Стоит отметить, что в обращении все еще остаются четыре вида банкнот номиналом 1000 тенге. Это три вида памятных банкнот, а также купюра "Күлтегін", которую начали выпускать в 2013 году. В последнее время именно с не
Дана Рахметова
Какие 1000 купюры остаются в обороте, рассказали в филиале Нацбанка ЗКО
С завтрашнего дня банки второго уровня не будут принимать одну из пяти 1000 купюр тенге.
По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, с 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года. - Филиалы Национального банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года, - сообщил Сергей Родин. Стоит отметить, что в обращении все еще остаются четыре вида банкнот номиналом 1000 тенге. Это три вида памятных банкнот, а также купюра "Күлтегін", которую начали выпускать в 2013 году. В последнее время именно с ней в некоторых регионах Казахстана возникают скандалы из-за того, что данная банкнота очень схожа с той, которую с 1 марта перестанут принимать банки. - В обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, - рассказал Сергей Родин. - Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. Если вам все-таки отказали в приеме действующих банкнот можно обратиться в филиал Нацбанка по номеру: 55-45-17.
Нацбанк 1000 тенге Банкнота

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