Взысканием алиментов занимаются частные судебные исполнители. Они вместе с полицейскими проводят рейды, выявляют должников. По данным прокуроров, на сегодняшний день по области общий долг по алиментам составляет два миллиарда тенге. Сумма внушительная.

На первоначальном этапе уже установили и водворили на штрафстоянки три машины должников на общую сумму 3,8 миллиона тенге. Ещё по двум авто принимают меры по оценке и реализации имущества. Одну машину вернули владельцу. Он погасил долг по алиментам.

— Одним из действенных, а порой и единственным методом принуждения является привлечение должника к административной или уголовной ответственности. В ЗКО есть около 1700 проблемных алиметчиков, однако в прошлом году к административной ответственности привлекли лишь 58. За умышленное неисполнение решений судов об уплате алиментов привлекли 34 должника, из них 24 человека арестовали и 10 человек оштрафовали, — рассказал старший прокурор управления по защите общественных интересов ЗКО Адиль Нурмуханов.

По словам Нурмуханова, дела прекращаются на стадии досудебного уголовного преследования. Причиной тому служит примирение сторон или частичное погашение долга по алиментам. Прокуроры разработали подробный алгоритм привлечения к уголовной ответственности должников по алиментам. План направили полицейским, они будут исполнять и применять его в работе.

На сегодняшний день зарегистрировано восемь дел по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате алиментов». Прокуроры признают, что предусмотренная ответственность за неуплату алиментов неэффективна и не дисциплинирует должников, поскольку максимальное наказание — это лишения свободы до двух лет, которое зачастую не применяют к должникам, а лишь ограничиваются общественными работами.