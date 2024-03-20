Нововведение поможет выявить фальсификаты и контрафакты, нарушения по отпуску или хранению лекарств с истёкшим сроком годности, завышенные цены.

Палата предпринимателей ЗКО совместно с областным департаментом медицинского и фармацевтического контроля организовали на своей площадке видеоконференцию по разъяснению нового положения. Владельцам аптек и аптечных пунктов рассказали, по какой схеме будет осуществляться учет и контроль передвижения лекарственных препаратов, на какие виды лекарств положение о цифровой маркировке не распространяется.

— В период коронавирусной инфекции 2020 года было очень много незарегистрированного лекарства, фальсификата и контрафакта. Чтобы гарантировать нашим гражданам безопасные и качественные лекарства, с 1 июля все лекарственные средства подлежат маркировке и прослеживаемости, как в оптово-розничном сегменте, так и в рамках ГОБМП/ОСМС. Теперь мы сможем видеть, как вышел препарат от производителя и дошел вплоть до каждого пациента. В течение последнего времени мы встречаемся с бизнесменами, субъектами контроля и фармдеятельности, проводим среди них разъяснительную работу, чтобы они были готовы к данным новшествам. В Казахстане зарегистрировано более 7 тысяч лекарственных средств, и все они подлежат маркировке, — сказала руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности департамента медицинского и фармацевтического контроля по ЗКО Жамиля Мадимарова.

Чтобы аптечной организации работать в системе маркировки лекарственных средств необходимо зарегистрироваться на сайте Ismet.kz используя ЭЦП руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя. Также всем участникам розничной реализации лекарственных средств необходимо проверить свою контрольно-кассовую машину с функцией считывания DataMatrix кодов, либо иметь в наличии 2D сканер и терминал сбора данных. К тому же должна быть загружена номенклатура реализуемых товаров.

— По области 322 аптеки, из них 60, до которых мы не можем дозвониться, или они игнорируют нас. На сегодняшний день мы совместно с сотрудниками налогового департамента и ПП «Атамекен» будем отрабатывать готовность предпринимателей. Потому что необходимо донести до всех информацию. Иначе, будет наказание с привлечением к административной ответственности, вплоть до приостановления деятельности. Если у вас есть вопросы, можете обращаться к нам в департамент. Мы открыты для всех, — пояснила руководитель.

Присутствующая на встрече руководитель аптек ИП «Family pharm» Асель Маутова рассказала, что уже готова работать по новому проекту.

— Конечно, это веление времени, и нам необходимо работать в новом формате. У нас в городе три аптеки, и во всех есть автоматизированная программа. Мои программисты разрабатывают и интегрируют мой 1С с сайтом Ismet.kz. К сожалению, многие не могут найти программистов, которые знают про маркировку, и поэтому боятся не успеть подготовиться, — отметила предпринимательница.

Оксана КАТКОВА