в дорожно-транспортном происшествии участвовали два авто;

у водителей имеется действующая страховка и нет разногласий относительно того, кто виновен и кто является потерпевшим;

во время ДТП не причинен вред здоровью, а сумма ущерба не превышает 100 МРП (369 000 тенге).

С начала этого года по 15 мелким ДТП водители оформили страховку в упрощенном порядке без привлечения полиции и суда, с помощью мобильного приложения «Европротокол», сообщает Региональная служба коммуникаций. С помощью этого приложения водители регистрируют ДТП и обращаются в страховые компании за возмещением материального ущерба. Существует три обязательных условия регистрации по европротоколу:Чтобы зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие таким способом, необходимо скачать на мобильный телефон приложение «Европротокол», пройти регистрацию и загрузить фото и видеоматериалы происшествия. Для эффективного использования приложения водители могут обратиться за помощью в ближайший отдел полиции. Европротокол имеет следующие преимущества. Гражданам не нужно ждать сотрудников полиции для регистрации мелкого ДТП. Это снижает количество пробок на дорогах. Водители не подлежат административной ответственности. Из-за отсутствия административных и судебных процедур сокращается срок страховых выплат. Если раньше все это занимало от 30 до 90 дней, то теперь с момента оформления протокола до получения оплаты проходит всего пять дней. По данным департамента полиции с начала года по мелким ДТП оформили 15 европротоколов.