Перекроют улицу и установят турникеты на Наурыз в Уральске

По данным пресс-службы акимата Уральска, 20 марта с 15:00 и 21 марта закроют участок улицы Казыбек би от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.

Здесь пройдет подготовка к праздничным мероприятиям, запланированным на площади Первого Президента к празднованию Наурыза.