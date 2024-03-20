По данным пресс-службы акимата Уральска, 20 марта с 15:00 и 21 марта закроют участок улицы Казыбек би от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.
Здесь пройдет подготовка к праздничным мероприятиям, запланированным на площади Первого Президента к празднованию Наурыза.
— 22 марта участок улицы Казыбек би закроют от проспекта Абулхаир хана до улицы Тауелсиздик. Во время концерта установят турникеты для безопасности детей и горожан, пришедших на праздник. Также по улице Казыбек би пройдёт театрализованный караван, — пояснили в акимате.