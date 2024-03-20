Мизангали Нурпейсов житель села Жымпиты Сырымского района. 19 марта он вышел на одиночный пикет к зданию районного акимата. Мужчина требовал освободить от должности районного акима, его заместителя, директора и ещё 11 сотрудников музыкальной школы.

— Туалет в музыкальной школе уже два года не убирают, использованную бумагу и мусор месяцами собирают в кладовке. Сколько лет жалуюсь на это, результата нет, туалет грязный, воняет. Шесть преподавателей во время каникул прогуливали работу, не приходили на занятия. Аким на все закрывает глаза, — рассказал во время пикета Мизангали Нурпейсов.

В акимате Сырымского района сообщили, что при первой жалобе от Нурпейсова, они сразу направили проверку в учебное заведение.

— Как только к нам поступила жалоба, в музыкальную школу отправилась комиссия. Туалеты были чистые, техперсонал был на месте. На увольнение 11 человек нужны основания. Мужчина не однократно был у нас на приёме, вчера во время пикета мы приглашали его в акимат, но он отказался, — сообщили в акимате.

Фото предоставил Мизангали Нурпейсов