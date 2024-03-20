По информации пресс-службы ДЧС по ЗКО, в сельском округе Кошанколь Казталовского района на грунтовой дороге Казталовка — Беспшен — Кошанколь — Караоба из-за обильного снеготаяния произошел перелив. Угрозы населенным пунктам нет. Также нет жертв и пострадавших.

— Участок оградили световой лентой и знаками. На месте дежурят полицейские и сотрудники акимата. Движение транспорта не нарушено, так как имеется объездная дорога, — пояснили в ведомстве.