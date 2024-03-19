По данным РГП «Казгидромет», 20 марта на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау осадков не ожидается. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе осадков не ожидается. Днём 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют дождь. Днём ожидается до +7..+9 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Порывы ветра до 14 метров в секунду.