За 5 млн тенге в день личный состав учреждения минобороны готов сниматься в кино

Личный состав одного из самых главных учреждений министерства обороны готов сниматься в кино за пять миллионов тенге в день с применением техники и вооружения. Приказ с прайсом на услуги в культурной сфере минобороны вынесло на публичные обсуждения на портале «Открытые НПА», сообщает bes.media.

Согласно приказу, съёмки фильмов с сотрудниками Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил страны обойдутся в 500 тысяч тенге в час или пять миллионов тенге в сутки. Без личного состава и помощи в организации процесса прайс значительно ниже:

художественный фильм — 150 тысяч/час;

клип — 70 тысяч/час;

документальный фильм — 30 тысяч/час;

научно-познавательный — 20 тысяч/час.

Этот военно-патриотический центр – одно из самых главных учреждений министерства обороны, так они себя называют на собственном сайте.