— 31-летняя беременная женщина на 28-ой неделе беременности получила политравму. Она находится в реанимации. Её состояние тяжёлое. 40-летнего пострадавшего госпитализировали в отделение хирургии. Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести. Остальным пациентам назначили амбулаторное лечение, среди них двое мужчин 44 и 35 лет, а также 35-летняя женщина, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 19 марта примерно в 9:00 на автодороге Бурлин — Аксай вблизи поселка Пугачёво. Столкнулись BMW, Lada Granta и Skoda. В результате ДТП пострадали пять человек. Их доставили в Бурлинскую районную больницу, об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.