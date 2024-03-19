Взыскание алиментов является наиболее острой проблемой современного общества. К сожалению, после распада семьи один из родителей считает, что после его ухода ребёнок не ест, не пьёт, не одевается, не обувается и не посещает кружки и секции. Он не болеет простудой и не нуждается в лекарствах, не ходит в кино и вообще никакие места развлечения не посещает. Другого объяснения тому нет, почему многие родители годами уклоняются от уплаты законных выплат своим детям.

По данным старшего прокурора управления по защите общественных интересов ЗКО Адиля Нурмуханова, у 35 частных судебных исполнителей находится 10 927 документов о взыскании алиментов. Из этого количества 1628 человек самостоятельно оплачивают алименты, 7596 документов находятся на периодическом исполнении.

В ЗКО общий долг по алиментам составил два миллиарда тенге перед 4115 детьми. В среднем долг на одного ребенка составляет 510 тысяч тенге.

Среди неплательщиков есть алкоголики, наркоманы, бомжи. Многие из них — безработные.

— Одна часть – это люди, которые имеют доход. Они сознательно избегают выплат, не оформляя трудовые документы, получая зарплату «в конвертах» и занижая доходы. Таким образом они обирают собственных детей. Совместно с уполномоченными органами мы реализовали проект по снижению задолженности алиментов «10 шагов по алиментам». В рамках проекта (с 12 февраля по 15 марта) выявляли и задерживали транспорт должников, устанавливали их доходы, трудоустраивали, привлекали злостных неплательщиков к административной и уголовной ответственности, а также пропагандировали семейные ценности, — рассказал Адиль Нурмуханов.

Меры по взысканию алиментов не принимались в районе Байтерек, Казталовском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском и Жангалинском районах. Вместе с органами занятости прокуроры трудоустроитьили 65 должников, на учёт поставили 37 безработных.